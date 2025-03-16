يوسف عمر.. شاب قروي ينطلق في رحلة للعمل بالقاهرة في "شباب امرأة"

في أولى حلقات المسلسل الرمضاني شباب امرأة، ينطلق يوسف عمر في شخصية إمام إلى القاهرة حيث تتسبب سذاجته وثقته في الناس إلى عدم تمكنه من المبيت في سكن الأطباء، وينتهي به الحال في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات.



كانت بداية الأحداث ليوسف عمر بوصايا والدته في القرية بالابتعاد عن النساء والتركيز في عمله والحرص على الصلاة ومكالمتها يومياً، لكن اعتماده على صديقه عجوة الذي يوصله إلى القاهرة يتسبب في عدم حصوله على مكان في سكن الأطباء والانطلاق في رحلة للبحث عن سكن بديل.



ينتهي المطاف بإمام في غرفة على السطح في منزل المعلمة شفاعات، والتي كانت بدايه تعرفه عليها من خلال حضوره مشاجرة لها حيث تضرب رجل ويسارع إمام لإسعافه.



ويؤدي يوسف عمر دور الشاب القروي الساذج إمام الذي يترك قريته ويتجه للعمل كطبيب في القاهرة، حيث يسكن في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات التي تعجب به وتحاول إغواءه .



مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا ويشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.