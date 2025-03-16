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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نقيب المعلمين ينعي معلمة المنيا ويشدد على دعم أسرتها

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
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نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة "نيللي" من محافظة المنيا، التي توفيت جراء حادث حريق مروع داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط.

 الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، تم نقل المعلمة إلى مستشفى المنيا الجامعي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها متأثرة بالإصابات.

وفي هذا السياق، كلف نقيب المعلمين المهندس حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة، وأمين نقابة المعلمين بالمنيا، بتقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيدة، والتأكد من توفير كافة الرعاية اللازمة لهم وتلبية احتياجاتهم في هذا المصاب الأليم.

وتقدمت نقابة المعلمين بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة.

صندوق النقابة العامة محافظة المنيا نقابة المعلمين