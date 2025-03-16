النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

واستمع خالد شبل - وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدداً من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كل من: مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.