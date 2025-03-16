مدير إدارة أسوان التعليمية تعقد اجتماعًا استعدادًا لمسابقة أوائل الطلبة

عقدت غنية محمد علي، مدير إدارة أسوان التعليمية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور صالح عبد النظير، وكيل الإدارة، وموجهي أوائل المواد الثقافية، ومسؤولي العلاقات العامة، ومديري المراحل التعليمية.

شارك في الاجتماع سحر عنتر، موجه أول التربية الاجتماعية، وأمل سيد، رئيس قسم الخدمات التربوية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق مسابقة أوائل الطلبة، المقرر بدؤها يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

تضمن الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ المسابقة، حيث تقرر مشاركة كل مدرسة بفريق مكون من سبعة طلاب، خمسة منهم أساسيون واثنان احتياطيون، مع تخصيص مشرفين اثنين لكل مدرسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. كما تم استعراض تفاصيل نظام الأسئلة، إذ ستتضمن المسابقة جزءًا تحريريًا من المقررات الدراسية يمثل 75% من التقييم، بينما يشمل الجزء الشفوي اختبارات للذكاء والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى أسئلة الثقافة العامة حول أحد المشروعات القومية الكبرى بالدولة، والتي تمثل 25% من التقييم.

كما شهد الاجتماع مناقشة بنود اللائحة المنظمة للمسابقة، والتي ستقام على مستوى الصف السادس الابتدائي والشهادة الإعدادية العامة، بمشاركة عدد من المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفي ختام الاجتماع، أعربت مدير إدارة أسوان التعليمية عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين، مشددة على أهمية الاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج في المسابقة.