وكيل "تعليم القاهرة" تشدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

استكملت همت أبو كيلة، وكيل المديرية، جولاتها الميدانية اليوم الأحد، لمتابعة سير الدراسة بمدارس إدارة المرج التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية وضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس

بدأت الجولة بزيارة مدرسة محمد نجيب الابتدائية، حيث تفقدت الفصول الدراسية واطلعت على التقييمات الدورية، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط وتقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب.

كما تابعت خلال الزيارة أعمال رفع الرواكد من المدرسة، مؤكدة ضرورة التخلص منها بانتظام للحفاظ على بيئة تعليمية نظيفة وآمنة.

بعد ذلك، توجهت إلى مدرسة المرج الثانوية بنين، حيث تابعت سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، كما اطلعت على الامتحانات الشهرية وتأكدت من الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، إلى جانب متابعة نظافة المدرسة والحفاظ على النظام داخلها.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة والعاملين بها، مثنية على التزام الطلاب وانضباطهم داخل الفصول.

واستكمالًا للجولة، عقدت وكيل المديرية اجتماعًا موسعًا مع مدير عام الإدارة، ومديري المدارس، ومسؤولي المتابعة، والمراحل التعليمية، والتوجيهات المختلفة. استهلت الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر لهم على مجهوداتهم في دعم العملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.

كما شددت على عدة نقاط محورية، أبرزها الالتزام بالكثافات المقررة من الوزارة، وعدم ضم الفصول لأي سبب، ورفع الرواكد من جميع المدارس على الفور.

كما أكدت على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتحفيز الطلاب تربويًا، ومطابقة سجلات المعلمين للتقييمات وسجل (5) سلوك، بالإضافة إلى وضع خطط لتحسين أداء الطلاب وفقًا لدرجاتهم، وسرعة صرف مستحقات اللامركزية لضمان سير العملية التعليمية دون معوقات.

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش والرد على استفسارات الحضور، مؤكدة أهمية التعاون والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق التميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.