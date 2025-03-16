السيسي: التكلفة المالية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضخمة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها، مشيراً على سبيل المثال إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تطوير مراكز التأهيل مسار كبير جدا نفذته الدولة وهذا المسار فيه تفرد للدولة المصرية .

وأضاف الرئيس السيسي أن التكلفة المالية لمراكز التأهيل ضخمة قائلا: لأننا قولنا نطور ونبذل جهد أكبر ونغير البيئة لبيئة أخرى أكثر تقدما وتطورا ونضع برامج لإصلاح الأخطاء الموجودة في الشخصية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في إستقبال الرئيس محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، ثم إستعرض الرئيس تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالإضطراب وعدم الإستقرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.

