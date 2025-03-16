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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي

لويس انريكي
لويس انريكي
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كشف لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة أولمبيك مارسيليا في قمة الجولة 26 من الدوري الفرنسي. 

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب بارك دي برانس.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - إيساك باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - زائير إيمري

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - دوي

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة لمواصلة تصدره للدوري الفرنسي وتعزيز موقعه في الصدارة.

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