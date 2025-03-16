سعر الفراخ البيضاء اليوم 16مارس 2025

استقرت أسعار الفراخ والبيض داخل الأسواق المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك .



ووفقا لتقرير صادر عن بورصة الدواجن والتي تضمنت سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 98 جنيها في المزرعة مقابل 110 جنيها للمستهلك .



و بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيها في المزرعة و 115 جنيها للمستهلك و كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيها للمزرعة و 106 جنيها للمستهلك .



وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 75 جنيها في المزرعة و 86 جنيها للمستهلك .



وعلي متصل وصل سعر طبق البيض الاحمر نحو 165 جنيها و الأبيض نحو 163 جنيها في المزرعة و البلدي 125 جنيها.