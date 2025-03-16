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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الفراخ البيضاء اليوم 16مارس 2025

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء
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استقرت أسعار الفراخ والبيض داخل الأسواق المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك .


ووفقا لتقرير صادر عن بورصة الدواجن والتي تضمنت سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 98 جنيها في المزرعة مقابل 110 جنيها للمستهلك .


و بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيها في المزرعة و 115 جنيها للمستهلك و كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيها للمزرعة و 106 جنيها للمستهلك .


وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 75 جنيها في المزرعة و 86 جنيها للمستهلك .


وعلي متصل وصل سعر طبق البيض الاحمر نحو 165 جنيها و الأبيض نحو 163 جنيها في المزرعة و البلدي 125 جنيها. 

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ البلدي سعر البيض سعر الفراخ الساسو سعر طبق البيض الأبيض