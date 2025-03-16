رئيس نادي الرواد بالعاشر من رمضان يكرم ذوي الهمم

كرم المهندس مدحت حسن شهاب، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أبطال النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رياضة السباحة، وتنس الطولة بحضور الكابتن محمود الكومي نائب مدير النادي ومدير النشاط الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

خلال كلمته، أعرب المهندس مدحت شهاب رئيس نادي الرواد، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالية تكريم ذوي الهمم من أبناء النادي المتميزين رياضياً وفنياً، واصفًا إياهم بأنهم هم الذهب نفسه، مؤكداً أن النادي يحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم، حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة.

وأضاف"شهاب"، أن ذوي الهمم نستمد منهم القوة والعزيمة والقدرة على تحدي وتجاوز الصعاب، فهم نماذج تحتذى، لما لهم من قدرات خاصة كامنة داخلهم، مشيراً إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، أولت اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، بما أسهم في إظهار قدراتهم وتبني مواهبهم، مؤكداً على أهمية إشراك ذوي القدرات الخاصة في جميع الفعاليات، ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع، مطالباً ذويهم بعرض مقترحاتهم لتنمية قدرات أبنائهم بشكل مستمر، متمنياً للمكرمين مزيداً من النجاحات والتقدم والرقي.

رئيس نادي الرواد بالعاشر يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

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