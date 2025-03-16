التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبساتين

بدأت النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل شخص وإصابة آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وباشرت التحقيق مع المتهمين.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الحادث، وعرض المتهمين علي الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات.

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أخرون فى مشاجرة طاحنة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بمنطقة البساتين .

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووفاة أحد أطرفها، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص من بينهم المتوفى و مصابان بسحجات وكدمات و طرف ثان شخصان مصابان بكدمات وسحجات بسبب خلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعةـ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

