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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ذعر في كفر سنجلف بالباجور بعد إصابة 10 أشخاص بعقر كلب مسعور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سادت حالة من القلق بين أهالي قرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تعرض 10 أشخاص، أغلبهم أطفال، لعقر من كلب مسعور، ما أسفر عن إصابات متفرقة.

وجاءت الإصابات كالتالي: آدم . إ (12 عامًا) مصاب بعقر في اليد اليمنى، بسمة. أ (14 عامًا) مصابة بعقر في الساق اليمنى، إياد .ح (5 سنوات) مصاب بعقر في اليد اليمنى، جيهان . ح (7 سنوات) مصابة بعقر في منتصف الوجه، حور .و(3 سنوات) مصابة بعقر في اليد اليمنى، جميلة . ع (10 سنوات) مصابة بعقر في الظهر، سجدة . ر (6 سنوات) مصابة بعقر في اليد اليمنى، حيث تم نقل بعضهم إلى مستشفى ميت خلف لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الواقعة وسرعة ضبط الكلب المسعور، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحادث.

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