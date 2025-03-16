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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود هجوم برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد

لامين يامال
لامين يامال
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يواصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 لقاءً، وتعادل في 3 مباريات، بينما تعرض للهزيمة 5 مرات. 

وسجل الفريق 71 هدفًا واستقبل 25، مع تبقي مباراة مؤجلة له في البطولة.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني لبرشلونة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني،

 وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: كاسادو - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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