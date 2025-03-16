محافظ البحيرة تشارك 1000 عامل بقطاع النظافة الإفطار الجماعي.. صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، حفل الإفطار الجماعي السنوي لعمال النظافة من مدن ومراكز المحافظة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، وبحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ واللواء حسن موافي السكرتير العام وأ أسامة داود السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز، بالإضافة إلى أكثر من 1000 من الحضور من عمال النظافة.

وأعربت محافظ البحيرة، عن خالص تقديرها لكل عامل على أرض المحافظة، وأثنت على جهودهم المستمرة، مؤكدة على دورهم في تحسين الصورة العامة للمدن والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

تكريم إسم شهيد العمل مصطفى عبد السلام خليل

وفي لفتة إنسانية، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم إسم شهيد العمل مصطفى عبد السلام خليل، مؤكدة أنه يمثل قدوةً لكل العاملين من زملائه، ورمز للتضحية والإخلاص، وأن المحافظة لم ولن تنسى أبنائها.

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم 33 عاملاً متميزًا من مختلف مدن ومراكز المحافظة، تقديرًا لجهودهم الاستثنائية في أعمال النظافة والتجميل، ومنحهم شهادات تقدير تكريمًا لإنجازاتهم وتحفيزًا لمواصلة العطاء، حيث شمل التكريم كل من:

١- فايز عبد العزيز مرسي - دمنهور

٢- عيد عيد أبو رفاعي - دمنهور

٣- أحمد حامد الجمل - دمنهور

٤- محمود حامد روتان كفر الدوار

٥- خميس السيد عبد العزيز كفر الدوار

٦- سعيد عبد الحميد جاب الله الدلنجات

٧- المقرحي ابراهيم حمدون الدلنجات

٨- رزق عبد الله حاتم حوض عيسى

٩- علاء محمد عبد الحميد حوش عيسى

١٠-أحمد خليل على عوض الرحمانية

١١- عبد الحميد على عياد الرحمانية

١٢- عبد الجليل كمال عبد الباقي كوم حمادة

١٣- عبد النبي محمد عبد النبي كوم حمادة

١٤-محمد محمد صالح رشيد

١٥-إبراهيم محمد صالح رشيد

١٦-علي سيد أحمد الوكيل شبراخيت

١٧-إبراهيم محمد السعيد سالم شبراخيت

١٨-خالد منجد السيد وادي النطرون

١٩- وائل ربيع عويس وادي النطرون

٢٠- رمضان كمال عبد الله ايتاي البارود

٢١- ماهر زكى حمزاوي ايتاي البارود

٢٢-أحمد على عطا أبو المطامير

٢٣- يوسف عبد الله عبد الموجود أبو المطامير

٢٤- رمضان أبو زيد ادكو

٢٥- كامل شحاته ادكو

٢٦- سلامه على سلامه بدر

٢٧- محمد السيد بيومى بدر

٢٨- محمد جمال البص المحمودية

٢٩- خالد عبد الباري شاهين المحمودية

٣٠- صبري رجب عماره ابو حمص

٣١- عبد الحميد فتحي عباسي أبو حمص

٣٢-حامد قطب زيدان الديوان العام

٣٣- محمود جلال إسماعيل المغني الديوان العام

وأكدت محافظ البحيرة على الدور الحيوي لعمال النظافة، وجهودهم المستمرة على مدار الساعة، وأوضحت أن لكل فرد دورًا أساسيًا في دعم العملية التنموية، مشددة على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق لضمان ظهور المحافظة بأفضل صورة.



ووجهت محافظ البحيرة، جميع الوحدات المحلية بتقديم الدعم المستمر لهم، لدورهم الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل والتنمية، مشددة على ضرورة تذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان استمرارهم في أداء عملهم بكفاءة وفاعلية.

وفي الختام، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة بشهر رمضان المعظم والشكر لجميع الحضور، مؤكدة على أهمية كل فرد في تحقيق النجاح المستمر، وقالت "كل عام ونحن متجمعين على خير، كخلية نحل نعمل جميعًا، وكل منا له دور يؤديه لتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة".