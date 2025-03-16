الحوثي: الوضع في غزة كارثي والتخاذل يفاقم المعاناة

قال عبدالملك الحوثي، إن الوضع في قطاع غزة كارثي بعد 15 يومًا من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي يمنع الغذاء والمساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين في القطاع، مما زاد معاناتهم بشكل غير مسبوق.

انتقد الحوثي، خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، عدم وجود تحرك جاد لمنع الحصار عن غزة، مؤكدًا أن الخوف من أمريكا هو السبب الرئيسي وراء الصمت الرسمي، مضيفًا أن أمريكا تتولى حماية إسرائيل وتدعم جرائمها ضد الفلسطينيين، بينما تبقى الشعوب مكبلة بالخوف والرعب.

وأكد أن التخاذل يفتح الباب أمام مزيد من العدوان، محذرًا من أن ما يحدث في فلسطين قد يتكرر في دول أخرى إذا استمر هذا التواطؤ.