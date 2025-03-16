إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، التشكيلة الرسمية لفريقه استعدادًا لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم الأحد، على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

ويقود الهجوم الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في محاولة لتعزيز صدارة النيراتزوري، حيث يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

تشكيل أتالانتا:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

خط الدفاع: بيرك ديميسيتي - هين - سياد كولاسيناك

خط الوسط: راؤول بيلانوفا - مارتن دي رون - إيديرسون - دافيدي زاباكوستا - ماريو بازاليتش

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي - أدمولا لوكمان