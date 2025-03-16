مصرع طبيب وخطيبته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقى طبيب وطبيبة مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة يستقلانها على طريق (الجمالية ـ ميت سلسيل) بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثامين مستشفى ميت سلسيل تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث انقلاب سيارة ووفاة من بداخلها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة يستقلها طبيب وخطيبتة "طبيبة" وأثناء سيرهما اختلت عجلة القيادة مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ووفاة كلا من:"أسماء إبراهيم عبداللطيف 24 عامًا، وحمدي السيد عبدالحميد"25عامًا ويقيمان بمركز ميت سلسيل.

جرى إيداع الجثامين بمستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.