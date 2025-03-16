رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب المدينة الجامعية مائدة الإفطار

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، طلاب مدينة الأمل الجامعية في مأدبة الإفطار الرمضانية، في لقاء ودي يعكس أجواء الألفة داخل أسرة الجامعة. كما تفقد مستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية بالمدن الجامعية في مدينة الأمل للطلاب، ومدينة الزهراء للطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، و هيام عبد العال، مدير عام المدن الجامعية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمدن الجامعية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتواجد وسط طلاب المدينة الجامعية، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل المباشر معهم، وقدم تهنئته للجميع بحلول الشهر الكريم. كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، استمع خلاله إلى آرائهم حول جودة وكميات الوجبات المقدمة، ومواعيد توزيعها، إلى جانب مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بحياتهم داخل المدينة الجامعية وأوضاعهم الدراسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدكتور شريف خاطر التزام إدارة الجامعة بتوفير كل سبل الدعم والرعاية لطلابها، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

كما أشاد رئيس الجامعة بجودة الوجبات المقدمة للطلاب، وبالجهود المبذولة من جميع القائمين على إدارة المدن الجامعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

من جانبهم، عبر الطلاب عن امتنانهم لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم ومشاركتهم أجواء شهر رمضان الكريم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والتواصل الفعال.

وفي نهاية اللقاء، حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، معربين عن سعادتهم بمشاركته لهم مائدة الإفطار.