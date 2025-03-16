“خلينا في اليمين”.. سمسم شهاب يقدم تتر نهاية مسلسل "شمال إجباري"

يشارك الفنان سمسم شهاب، في ماراثون دراما رمضان الجاري، بأغنية "خلينا في اليمين" وهي تتر نهاية مسلسل “شمال إجباري” الذي تعرض حلقاته في النصف الثاني من الشهر الكريم.

تتر مسلسل “شمال إجباري” من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم، مهندس صوت محمد جودة.





مسلسل "شمال إجباري" من بطولة محمد لطفي، راندا البحيري،صلاح عبد الله، هالة فاخر، وضيف الشرف سمسم شهاب، وهو من تأليف خالد الغيطاني، إخراج محمد خضري.





ويذكر أن سمسم شهاب طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائية عبر موقع “اليوتيوب” بعنوان "كتر الفلوس" وهي من كلمات محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيري، هندسة صوتية محمد جودة، مونتاج محمد علاء، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، والكليب يعد التجربة الإخراجية الأولى لسمسم شهاب.