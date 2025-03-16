اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بمواصلة دفع مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 17 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

استئناف المفاوضات والخلافات مستمرة

حماس تشترط عودة جميع النازحين.. وتل أبيب تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية فى غزة

غارات إسرائيلية تقتل 9 بينهم أربعة صحفيين.. وحماس تدين القصف

الحرب فى أوكرانيا.. الروس والأمريكيون يستأنفون الاتصالات.. وضغط جماعى على روسيا من حلفاء كييف

الرئيس يوجه بمواصلة دفع مستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى مصر

السيسى يحث على دعم الاستكشافات وتنشيط الحوافز

ترامب يهدد إيران ويتوعد الحوثيين بـ «الجحيم»

.. و«وول ستريت جورنال:» 3أهداف للضربات الأمريكية ضد الحوثيين.. والحوثيون يتوعدون بالرد

