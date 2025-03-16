روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة أوكرانية مسيرة في أجواء مقاطعتي كورسك وأوريول الروسيتين.

وذكرت الوزارة في بيان أذاعته وسائل إعلام روسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 27 طائرة مسيرة منها فوق أراضي مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريل".

وكانت الدفاعات الروسية قد أسقطت 31 مسيرة أوكرانية ليلة الأحد فوق مقاطعات فورونيج، وبيلغورد، وروستوف، وكورسك.

وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.. وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.