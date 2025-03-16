تنياهو يعلن عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه سيقترح على مجلس الوزراء إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار من منصبه، قبل حوالي 18 شهرا من انتهاء ولايته.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من إقالة بار، نظرا لأن المدعية العامة غالي بهاراف ميارا أو محكمة العدل العليا قد يحكمان بوجود تضارب في المصالح في سعيه لإقالة ضابط إنفاذ قانون يحقق مع كبار مساعديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو دعا في الأسبوع الماضي، بار إلى الاستقالة من منصبه، لكنه رفض.

وأوضح بار أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته الممتدة لخمس سنوات إلا في حال إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس وبدء تحقيق رسمي في قرارات نتنياهو المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.