محافظ الدقهلية يلبي دعوة الإفطار بدار أهالينا لكبار السن بالمنصورة

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، دار ضيافة أهالينا لكبار السن بالمنصورة، إفطارهم لشهر رمضان، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالمنصورة، والدكتورة جهاد العتباني، مدير دار أهالينا لرعاية المسنين .

وعبر محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته بمشاركته الإفطار مع كبار السن، قائلاً إن سعادتي لا توصف لتناول طعام الإفطار مع أهلي وعائلتي الكبيرة في دارهم، ولو أستطيع لتناولت الإفطار معهم كل يوم، فهذا شرف وفخر لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم، ولجميع دور الرعاية وكبار السن.

وجلس محافظ الدقهلية بين أهله من كبار السن بالدار في جلسة عائلية وتبادل الحديث معهم، ومستمعا إليهم معبرا عن سعادته البالغة بالوجود معهم ومشاركتهم الإفطار اليوم، وأشاد بمستوى النظافة والرعاية والخدمات المقدمة في الدار، ومن جانبهم عبر كبار السن عن متابعتهم لجهود المحافظ وتقديرهم للأداء المتميز وتحسن مستوى الخدمات المختلفة في المحافظة.