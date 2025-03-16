محافظ مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية .. وحركة تغييرات واسعة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيحة مسابقة الوظائف الإشرافية التي نظمتها المديرية، والتي أسفرت عن تغييرات كبيرة وواسعة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، كذلك موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية والموجهين الأوائل والموجهين، ومديري المدارس بكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المسابقة جرت إجراءاتها التنفيذية وفق قانون رقم ١٥٥ لسنة٢٠٠٧ وتعديلاته، بالإضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٢، مشيرة أن نتيجة المسابقة شهدت الدفع بعناصر طموحة قادرة على تحمل المسؤولية من الكوادر التعليمية المتميزة بالمحافظة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن لجنة الوظائف الإشرافية مارست عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة؛ لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح، مشيرة أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي.

وأوضحت مدير المديرية في ختام البيان الإعلامي أنه على مدار حياتها الوظيفية لا تجامل أحدًا والجميع سواسية أمامها، مؤكدة أن العمل يسير في تعليم مطروح وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية والتفاني من الجميع وتقدير المسئولية، معربة عن أملها في تحقيق القيادات التعليمية التي تم اختيارها من خلال المسابقة النجاح المنتظر وتحقيق نقلة نوعية بكافة الإدارات والتوجيهات والمدارس مقدمة الشكر لمن تولوا تلك الوظائف الإشرافية خلال المرحلة الماضية ومتمنية لهم التوفيق في حياتهم المهنية المقبلة.