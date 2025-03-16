ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية .. وحركة تغييرات واسعة

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيحة مسابقة الوظائف الإشرافية التي نظمتها المديرية، والتي أسفرت عن تغييرات كبيرة وواسعة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، كذلك موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية والموجهين الأوائل والموجهين، ومديري المدارس بكافة المراحل التعليمية. 

وأوضحت وكيل الوزارة أن المسابقة جرت إجراءاتها التنفيذية وفق قانون رقم ١٥٥ لسنة٢٠٠٧ وتعديلاته، بالإضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٢، مشيرة أن نتيجة المسابقة شهدت الدفع بعناصر طموحة قادرة على تحمل المسؤولية من الكوادر التعليمية المتميزة بالمحافظة. 

وأوضحت وكيل الوزارة أن لجنة الوظائف الإشرافية مارست عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة؛ لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح، مشيرة أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي. 

وأوضحت مدير المديرية في ختام البيان الإعلامي أنه على مدار حياتها الوظيفية لا تجامل أحدًا والجميع سواسية أمامها، مؤكدة أن العمل يسير في تعليم مطروح وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية والتفاني من الجميع وتقدير المسئولية، معربة عن أملها في تحقيق القيادات التعليمية التي تم اختيارها من خلال المسابقة النجاح المنتظر وتحقيق نقلة نوعية بكافة الإدارات والتوجيهات والمدارس مقدمة الشكر لمن تولوا تلك الوظائف الإشرافية خلال المرحلة الماضية ومتمنية لهم التوفيق في حياتهم المهنية المقبلة.

مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الوظائف الإشرافية نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تعليم مطروح