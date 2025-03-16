وكيل تعليم القاهرة يوجه بتصحيح الواجبات والتقييمات الأسبوعية بانتظام

قام ياسر أنس، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، بمتابعة مدرسة تحيا مصر (5) التابعة لإدارة المقطم التعليمية، بحضور ميرفت مصطفى، وكيل الإدارة والقائم بعمل مدير عام الإدارة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والحرص على تقديم عملية تعليمية متميزة، وتنفيذًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تفقد وكيل المديرية سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطلع على كراسات الحصة والواجبات والتقييمات الأسبوعية، مشددًا على ضرورة تصحيحها بانتظام لضمان متابعة تقدم الطلاب.

كما تابع سير الاختبارات الشهرية، واطمأن على أنها تُجرى وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

وفي ختام الجولة، أكد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وانتظام المعلمين في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لمستقبل مشرق للطلاب، فهم أمل مصر في الغد.