عبدالوهاب عبدالرازق: نقف جميعًا خلف قيادتنا السياسية

رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، بمشاركة رؤساء الأخزاب والقوى السياسية بحفل إفطار حزب مستقبل وطن.

وأكد عبد الرازق، خلال حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، على أن التنوع في المشاركة يؤكد الديمقراطية التي تعيش فيها الدولة المصرية خلف القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد رئيس حزب مستقبل وطن، على أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية ويصطف معها من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت خارجية أو داخلية.