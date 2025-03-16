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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد المنعم سعيد مستشارًا سياسيًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارًا بتعيين الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مستشارًا سياسيًا لرئيس الحزب.

وأكد "الجزار"، أن الدكتور عبد المنعم سعيد يمثل إضافة حقيقية، في ظل سعي الحزب إلى جذب الكفاءات العلمية والمهنية والسياسية للاستفادة من خبراتهم، بما يمكِّن الحزب من تحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن الدكتور عبد المنعم سعيد شغل سابقًا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” ومركزها للدراسات السياسية والاستراتيجية، وله العديد من الدراسات في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

الدكتور عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الدكتور عبدالمنعم سعيد الجبهة الوطنية