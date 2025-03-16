صحة شمال سيناء: إحالة المتغيبين بوحدات النجاح والسلام ونجيلة للتحقيق ببئر العبد

تفقدت الدكتور إينا سلام، مديرة الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم ، وحدة الرعاية الصحية الأولية بكل من قري النجاح والسلام و نجيلة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

كما أوضحت الدكتورة اينا أن الزيارة التفقدية تأتي بهدف الاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، كذلك توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل. وخلال الجولة ، وجهت بإحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق.

وشددت على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للجمهور.