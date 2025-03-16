وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة والاختبارات الشهرية بإدارة الساحل

زارت زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية، اليوم الأحد، مدرستي فاطمة النبوية الابتدائية وعثمان بن عفان الرسمية لغات التابعتين لإدارة الساحل التعليمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام الدراسة داخل الفصول ومتابعة التقييمات الدورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية وسير الامتحانات الشهرية،

بدأت الجولة بتفقد الفصول الدراسية، حيث اطلعت على كراسات الواجبات والتقييمات الأسبوعية، ووجهت بضرورة تصحيحها فور الانتهاء منها لضمان متابعة تقدم الطلاب وتحسين مستواهم.

تابعت سير امتحانات شهر مارس، مؤكدة على أهمية تحليل النتائج والعمل على دعم الطلاب الضعاف من خلال تفعيل البرامج العلاجية المناسبة التي تساعدهم على تحقيق تقدم ملحوظ في مستواهم الدراسي.

وفي ختام الزيارة، أشادت بالجهود المبذولة داخل المدارس وتقدمت بالشكر لكافة العاملين على حرصهم على توفير بيئة تعليمية مناسبة، متمنية للطلاب التوفيق والنجاح، ومؤكدة على استمرار المتابعات الميدانية لضمان جودة العملية التعليمية.