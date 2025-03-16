نيوكاسل يونايتد يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على ليفربول

حقق نيوكاسل يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعد انتصاره على ليفربول بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم.

وبهذا التتويج، يظفر الفريق بأول لقب له منذ 70 عامًا، ليكتب صفحة جديدة في تاريخه الكروي.

افتتح نيوكاسل التسجيل عبر المدافع سفين بوتمان في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يعزز ألكسندر إيزاك التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي اللحظات الأخيرة، تمكن فيديريكو كييزا من تقليص الفارق لصالح ليفربول بهدف في الدقيقة +90 4، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

بهذا الانتصار، يحتفل نيوكاسل يونايتد بلقبه الأول في كأس الرابطة، ليكسر صيامًا دام سبعة عقود عن التتويجات.