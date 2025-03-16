ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يونايتد يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على ليفربول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق نيوكاسل يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعد انتصاره على ليفربول بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم.

 وبهذا التتويج، يظفر الفريق بأول لقب له منذ 70 عامًا، ليكتب صفحة جديدة في تاريخه الكروي.

افتتح نيوكاسل التسجيل عبر المدافع سفين بوتمان في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يعزز ألكسندر إيزاك التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 52.

 وفي اللحظات الأخيرة، تمكن فيديريكو كييزا من تقليص الفارق لصالح ليفربول بهدف في الدقيقة +90 4، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

بهذا الانتصار، يحتفل نيوكاسل يونايتد بلقبه الأول في كأس الرابطة، ليكسر صيامًا دام سبعة عقود عن التتويجات.

 

ألكسندر إيزاك المباراة النهائية تقليص الفارق فيديريكو كييزا كأس الرابطة الإنجليزية مباراة النهائي اللحظات الأخيرة الدقيقة 90