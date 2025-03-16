تنفيذ برنامج "لياقتي مهارتي" بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش

شهد مركز شباب ضاحية السلام بالعريش أطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية “لياقتي مهارتي” في إطار جهودها لنشر ثقافة الرياضة و تعزيز التنمية المستدامة ، أعلنت وزارة الشباب و الرياضة ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ) ، بالتعاون مع منظمة اليونيسف ، عن إنطلاق برنامج “ الرياضة من أجل التنمية – "لياقتي مهارتي"، و الذي يتم تنفيذه يوميًا خلال شهر رمضان في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية .

يهدف البرنامج إلى تغيير حياة 10.000 مشارك من الأطفال من الفتيان و الفتيات ، من خلال منحهم فرصة لإكتساب المهارات الحياتية و القيم المجتمعية عبر الرياضة، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز مفاهيم الروح الرياضية ، والعمل الجماعي ، والقيادة ، و المساواة بين الجنسين، بما يساهم في بناء جيل واعٍ و متمكن ،

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور . خالد مجاور محافظ شمال سيناء و بتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل الوزارة ، والدكتورة . غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ، بعناية و متابعة الدكتورة سامية عيد منسقة البرنامج بوزارة الشباب والرياضة وتنفيذ السادة المشرفين و المدربات المعتمدين للبرنامج من وزارة الشباب والرياضة

تتضمن الفعاليات التي تشرف عليها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية أنشطة رياضية تفاعلية تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين، بالإضافة إلى ورش عمل تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية و روح التعاون بين الشباب . و يتم جميع التدريبات تحت إشراف مجموعة متميزة من المدربات المتخصصات في البرنامج ، لضمان تجربة تعليمية و تدريبية فعالة

أشار " عبدالوهاب " إلى أهمية البرنامج الذي يستهدف نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات و تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين و القضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مثلا زواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية و مساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع لذلك يتم تكثيف الأنشطة و الفعاليات التي تساهم في تمكين الفتاة لتتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 لتمكين الفتيات و التي تدعمها وزارة الشباب و الرياضة - برنامج الرياضة من أجل التنمية بدعم و رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و منظمة اليونيسيف .