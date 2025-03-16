مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يواسي ميدو عادل بعد كشف المستور

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "حكيم باشا"، على دخول "حكيم- مصطفى شعبان" على المكتب ووجد فيه ولاد عمه وهم يتحدثون عن الميراث وتقسيمه، ثم اتصل ب"ياسين- ميدو عادل" وطلب منه أن يسافر له بأوراق الأملاك.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، إكتشاف "حفني- أحمد صيام" وزوجته "شوشه- سلوى عثمان- سرقة أموالهم، على يد شقيقه “متعب- فتوح أحمد”.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، إنهيار "ياسين- ميدو عادل" عقب معرفته بأنه ابن "نوح الباشا- أحمد فؤاد سليم"، وطلب بأن القصر يكتب باسمه ولكن "ياسين- ميدو عادل" أخبره بأنه لن يسامحه، كما أخبر أيضا "نوح- أحمد فؤاد سليم" باقي أولاده أن "ياسين- ميدو عادل" سوف يأخذ فى تقسيم الميراث نصيب إثنين لأنه اتحرم من حنانه، ولكن أولاده رفضوا وتركوا وذهبوا، ثم قدمت رباعية للمطرب "طارق الشيخ.

وانتهت الحلقة على حديث "ياسين- ميدو عادل" مع "حكيم- مصطفى شعبان"، والذي قال له أنه لن يترك الميراث وسوف يأخذ منه ما يتمنى، ويفكر في تنفيذ إتفاقه مع "غراب- أحمد فهيم" فحاول "حكيم- مصطفى شعبان" أن يطيب بخاطره وأن لم يفعل هذا لكي لا تشتعل النيران بينهما وانتهت الحلقة علي ذلك.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.