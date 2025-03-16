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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يعقد اجتماعا مع مديري
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عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، اجتماعا دوريا لمديري الإدارات المركزية بالمديرية ، بمكتبه بحضور مديري الادرات.

وأكد "حسن عبد الوهاب" على أهمية تفعيل دور الإدارات في تقديم الأنشطة التي تلبي احتياجات الشباب في المجتمع، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون بين المديريات المختلفة لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقدم "حسن عبد الوهاب" وجميع الحضور بالتهنئة ل حسام عروج بتوليه مدير إدارة الهيئات بالمديرية، موجهاً مديري الإدارات بضرورة التواصل المستمر بين فرق العمل التابعة لإدارته والتكامل فيما بينهم لإنجاح منظومة العمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في خدمة الشباب وتعزيز دور الرياضة في المجتمع، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم لكافة المشاريع التنموية.

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