12 رسالة قوية من الرئيس السيسي إلى الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله الرئيس محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ـ رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، ثم استعرض تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي للطلبة خلال الزيارة:

- أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار.

- أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.

- أعرب الرئيس عن تقديره لصلابة وتماسك الجبهة الداخلية.

- شدد الرئيس على أن الدولة بكافة أجهزتها، تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- أكد الرئيس على أهمية زيادة الوعي والإدراك الصحيح للأوضاع والتهديدات.

-أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومي المصري، والتصدي للإشاعات والأفكار الهدامة.

- شدد الرئيس على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها

- أشار الرئيس إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

- أكد الرئيس للطلبة والطالبات أهمية بذل قصارى جهدهم طوال فترة دراستهم ليكونوا في طليعة المتميزين من شباب الوطن.

-أكد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير قدراتهم، مشيراً إلى إيمانه بأنهم مستقبل الأمة وعمادها.

- قدم الرئيس التحية والتقدير لأسر الطلبة والطالبات على ما يبذلونه من جهد في تربية وتعليم الأبناء على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.

- شدد الرئيس على انه لا يمكن لأحد المساس بمصر.