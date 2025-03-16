ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. نادي سينما الأوبرا يعرض رسائل الشيخ دراز

فى إطار فعاليات وزارة الثقافة، تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى خلال شهر رمضان المعظم، ومن خلال سلسلة عروض نادى السينما الفيلم التسجيلى (رسائل الشيخ دراز) من إخراج ماجى مرجان، وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء ١٩ مارس على المسرح الصغير، يعقبه لقاء مع المنتجة نهى الخولى والكاتب المشارك، والمستشار الفنى تغريد العصفورى ومن إعداد نورا غنيم.

الفيلم إهداء لدار الأوبرا المصرية من شركة التوزيع السينمائى Mad solutions، ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان لسينما المرأة بدورته الأخيرة.

ويدورالفيلم فى إطار إجتماعى إنسانى حول قصة حياة الشيخ الأزهرى الراحل العلامة الكبير الدكتور محمد عبد الله دراز على لسان أبنائه وأحفاده، وتسرد الأحداث أهم أفكاره وكتبه ومذكراته وفلسفته ورحلته الطويلة من الأزهر الشريف لجامعة السوربون بفرنسا .