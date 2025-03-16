"الجيزة" تكثف حملات النظافة بحدائق الأهرام لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات التي نفذتها هيئة النظافة والتجميل لتحسين حالة النظافة بمناطق حدائق الأهرام مشيراً إلى أن الحملات استهدفت عدداً من المناطق التي تم رصد شكاوي المواطنين بشأنها لوجود تجمعات للمخلفات بها .

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت عددًا من المواقع وهي القطعة رقم ٣٧ ح ، شارع الخزان ، شارع الضغط العالي، أمام القطعة رقم ٩٥ ك ، منطقة تحت الضغط ، القطعة رقم ١١٨ ص، وأسفرت عن رفع كافة المخلفات والرتش إلى جانب مراجعة والتأكد من حالة النظافة في عدد من القطاعات الأخرى في اطار جهود تحسين كفاءة منظومة النظافة بالقطاع.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار حملات النظافة بصفة دورية للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بحدائق الأهرام، بالتعاون مع الجهات المعنية.