“على المكشوف”.. شاهيناز تطرح تتر مسلسل “بنات همام”

طرحت المطربة شاهيناز أغنية “على المكشوف”، وهي تتر النهاية لمسلسل “بنات همام” الذي تعرض حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

تتر مسلسل “بنات همام” من كلمات وألحان أحمد عاشور، توزيع آدم حسين.

وتقول كلمات أغنية "على المكشوف":"يا بخته اللي بات مظلوم

وحقه عند ربه في يوم

يرده في ميعاد معلوم

حسابه حساب

بدعوة لربه بتواسي

وربك فاكره مش ناسي

يا ويله الظالم الاسي

عذابه عذاب

وكل حق لو ضايع اكيد راجع حسابه ديون

ولو ع الظلم في الدنيا ما في آخرة ميزان وقانون

وع المكشوف نقف في صفوف

ادي الخاين او باين وده داين وده المديون

نهايته كلنا عارفين

أمام الله في يوم الدين

هنتحاسب حساب ملكين

شمال ويمين

ما هي الدنيا مش دايمة

وعين الحق مش نايمة

وأعمالنا وليها قايمة

سلف ودين".

المسلسل الذي يُعد من أبرز الأعمال المرتقبة في النصف الثاني من رمضان 2025، رؤية درامية غير تقليدية لأشهر القضايا في التاريخ المصري، ويشارك في بطولته وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، أشرف طلبة، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، حسام شهاب، وائل متولي، عايدة غنيم، كما يشهد العمل آخر ظهور للفنان الراحل أشرف مصيلحي.

المسلسل من تأليف أحمد عاشور، وإخراج كريم رفعت، ومن المقرر عرضه على قناة المحور الفضائية خلال النصف الثاني من رمضان 2025.

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز الأغاني: الجواز، علمني الشقاوة، كدة فل، مصرية، ،دندنة، قلبي بيدلع.