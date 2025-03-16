وكيل تعليم الوادي الجديد: دعم متواصل للطلاب ووصول القوافل التعليمية للقرى النائية

أكد سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، دعمه جميع طلاب الوادي الجديد، مشددًا على تقديم أفضل الخدمات التعليمية في جميع أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و استكمالًا لمبادرة رفع المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب في القرى البعيدة والنائية.

وأشار "دياب" إلى متابعته المستمرة وتوجيهاته بضرورة التنسيق بين الإدارات التعليمية لإيفاد قوافل تعليمية متخصصة تضم نخبة من ذوي الخبرة والمختصين، بهدف دعم الطلاب في قرى الأربعين وتنفيذ البرنامج العلاجي الذي يساعد في تنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم.

وفي هذا الإطار، استقبلت قرى الأربعين اليوم فرق القوافل التعليمية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، حيث قدمت الدعم اللازم للتلاميذ، و شجعتهم على الاجتهاد والمذاكرة بانتظام لتحقيق التفوق الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة أن قطاع التعليم بالمحافظة يعمل على تحسين مهارات الطلاب، خاصة من هم دون المستوى، وذلك في إطار السعي نحو منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة على أرض الوادي الجديد.