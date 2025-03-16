مارك توث: الضربات الأمريكية على الحوثيين تحذير لإيران وحماية للملاحة

قال مارك توث خبير الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن الولايات المتحدة قررت تنفيذ ضربات جوية على اليمن رداً على الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن الحربية الأمريكية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الضربات جاءت في إطار رسالة واضحة للحوثيين ولإيران، التي يُعتقد أنها تدعمهم، إضافة إلى الإشارة إلى الدور الروسي غير المباشر في تزويد الحوثيين بالأسلحة.

وأضاف توث، في مداخلة مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين أعلنوا عزمهم مواصلة استهداف السفن الأمريكية والأجنبية في خليج عدن والبحر الأحمر، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه التهديدات.

كما أشار إلى أن هذه الضربات تحمل رسالة تحذيرية لإيران لوقف دعمها للحوثيين.

وحول القدرات العسكرية للحوثيين، أكد توث أنهم يمتلكون دفاعات جوية متطورة وصواريخ كروز قادرة على استهداف السفن، إلا أن الولايات المتحدة عازمة على تدمير هذه الإمكانيات لضمان أمن الممرات الملاحية، خاصة قناة السويس، التي تأثرت بشدة جراء هذه الهجمات.

وشدد على أن الحملة العسكرية الأمريكية لن تقتصر على ضربات محدودة، بل قد تمتد لفترة أطول في حال استمر الحوثيون في شن هجماتهم.