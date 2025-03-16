مسلسل الغاوي.. عائشة بن أحمد منتجة سينمائية وتلجأ لـ أحمد مكي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي ظهور الفنانة عائشة بن أحمد بشخصية منتجة سينمائية "بروديوسر" لأحد الأعمال الشعبية؛ وخلال التصوير تلتقي مع الفنان أحمد مكي "الغاوي"، وترفض أن تعطيه أجره في العمل.

ولكن بعد التفاف أهل المنطقة حولها وعدم السيطرة عليهم، طلبت من الغاوي أن ينقذها من الأشخاص الذين حاولوا تعطيل التصوير.

تدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

الغاوي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد ، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وقدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها، مسلسل "بدون سابق إنذار" من 15 حلقة و عُرض خلال رمضان الماضى، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من وإخراج هانى خليفة.