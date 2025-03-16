إخلاء سبيل مدير مدرسة "واقعة الشلوت" في البحيرة بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت نيابة شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية للبنات، صاحب الفيديو الشهير بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكانت طالبتين بالمدرسة تقدمنا ببلاغ ضده لمأمور مركز شرطة شبراخيت باتهامه بالتعدي عليهن بالضرب من خلال مقطع فيديو يظهر فيه أثناء تعديه عليهن بالضرب فى فناء المدرسة، وطالبتا بعرضهن على مفتش الصحة لبيان أثار الضرب والتعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحيل مدير المدرسة للنيابة التي باشرت التحقيق وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بحجز مدير المدرسة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، فيديو لمدير مدرسة خلال تعديه على طالبتين بضربهما بالشلوت وصفعهما علي وجهيهما بفناء المدرسة.

وأشاروا إلى أن الفيديو لمدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية التابعة للإدارة التعليمية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

لجنة لفحص الواقعة

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بقيام مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بشبراخيت بإستبعاد مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية للبنات بإدارة شبراخيت وفتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على المحافظ لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقال بيان إعلامى لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إنه فور ورود معلومات بقيام " عاطف مرسى أحمد " مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بالتعدى بالضرب على الطالبتين " نور محمد محمود السعداوي بالصف الأول الثانوى وإيمان إسماعيل محمد عبيد بالصف الثالث الثانوي قسم ملابس جاهزة بذات المدرسة.

ووجه المهندس حسام قنديل مدير عام التعليم الفنى بتشكيل لجنة من إدارة التعليم الفنى لفحص ما جاء فى الفيديو

كما أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، وكلف النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

حيث تواصل النيابة الإدارية بإيتاى البارود الاستماع إلى شهود الواقعة من داخل المدرسة.

