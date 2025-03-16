العراق يعلن زيادة أعداد الطائرات العابرة لأجوائه بسبب الاستقرار

أعلن العراق، اليوم الأحد، زيادة أعداد الطائرات العابرة (الهابطة، والمغادرة) للأجواء العراقية؛ في ظل استقرار المجال الجوي، وتوسيع المجال الجوي.

وأرجعت وزارة النقل في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) هذا التطور؛ بسبب خطة نفذتها الشركة العامة للملاحة الجوية، التي "عملت على توسيع المجال الجوي المدني على حساب المجال العسكري؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد الطائرات العابرة إلى 600-650 طائرة يوميًا".

وتابع إن وزارة النقل وضعت - في إطار استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للملاحة الجوية - خطة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء رادارين جديدين، أحدهما مخصص للمنطقة الغربية والآخر لمطار البصرة، وذلك لتحسين إدارة الحركة الجوية وزيادة كفاءة المراقبة والسيطرة على الأجواء العراقية.