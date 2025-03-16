الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمينية مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "شن العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية، استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، وارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر حيث أدى هذا العدوان الى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية".

وأضاف سريع: "ردا على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الامريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بـ18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة، في عملية مشتركة، نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، ردا على العدوان على بلدنا"، وأنها "مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلنة عنها حتى ادخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".

وخلتم البيان: "إن هذا العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد الا ثباتا وتمسكا وصمودا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.. والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة".

في الجهة المقابلة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر يوم السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".