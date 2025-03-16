خالد الجابري: صنعت موسيقى “ولاد الشمس” في وقت قياسي

أعرب الموسيقار خالد الجابري عن سعادته بردود الأفعال التي لحقت بعرض مسلسل “ولاد الشمس” مع المخرج شادي عبد السلام خلال موسم رمضان الجاري.

وقال خالد الجابري في تصريحات خاصة لإذاعة ميجا إف إم: جاء الإتفاق على العمل على الموسيقى التصويرية للعمل قبل حوالي 25 يوما من شهر رمضان، اتجهت للمونتاج وشاهدت بضعة ساعات من التصوير، للوقوف على التيمات الموسيقية المناسبة، وانطلقت في العمل سريعا.

وتابع خالد الجابري: بمجرد ما تفهمت تاريخ كل شخصية وعالم الأحداث، اخترت العمل على نغمات موسيقية قوية تناسب أجواء المسلسل وتتماشي مع أكثر من حالة درامية، وهنا كان الاتحدي الاكبر، خاصة وأن الأحداث مليئة بالمشاعر المتباينة، التي تحتاج حساسية كبيرة في نقلها على الشاشة.

وأضاف خالد الجابري: عملت مع موسيقيين محترفين، وقمت بالتسجيل سريعا، قبل حتى توقيع العقود، حيث عامل الوقت كان حاسما، وفخور بالنتيجة التي وصلت إليها، وممتن لصناع العمل الذين أضافوا بريقا خاصا لعمل درامي أحدث تأثيرا كبيرا في الشارع المصري.

كانت منصة بيلبورد عبر قد صفحتها بموقع «إنستجرام» لموهبة خالد الجابري، وتقديمه لأشكال موسيقية مختلفة خلال أكثر من مسلسل في موسم دراما رمضان الحالي، منهم مسلسل ولاد الشمس.

ويشارك «الجابري» أيضا في تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «نصف الشعب اسمه محمد»، من بطولة عصام عمر، والذي ينطلق عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان.