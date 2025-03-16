مسرح الفجيرة يستضيف عروض المسرحية “الكرة بملعبكم” خلال العيد

أعلن علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن انطلاق عروض المسرحية الاجتماعية “الكرة بملعبكم” خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ في الثلاث الأيام الأولى على مسرح الفجيرة الإبداعي، بمشاركة كبيرة من نجوم الخليج والإمارات؛ حيث تلعب دور البطولة الفنانة هيا الشعيبي، والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، والنجم إبراهيم القحومي، والفنان موسى البقيشي، ومجموعة كبيرة من فناني الإمارات والفجيرة .



جاء ذلك أثناء الموتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن تفاصيل العمل المسرحي الكبير، والذي هو من تأليف الكاتب الكويتي عثمان الشطي، الذي يعد من أحد الكتاب المهمين بالمسرح الخليجي.



وسوف يكون إسناد الإخراج المسرحي للمخرج مبارك ماشي، الذي شكر بدوره سعادة مدير عام الاكاديمية على ثقتهم فيه لإخراج هذا العمل الاجتماعي الذي يحكي قصص من الواقع، وتمنى التوفيق وأن يقدم شيء يرضي جمهور المسرح بالإمارات وإمارة الفجيرة.