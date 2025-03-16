بالزي الأحمر .. أطول مائدة إفطار للمتطوعين في محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الأحد أكبر مائدة إفطار متطوعين تابعين للهلال الأحمر المصري في دمياط وسط اجواء احتفالية حيث تم تنفيذ اكبر واطول مائدة إفطار للصائمين المتطوعين في دمياط.

ويقول احد منظمي الإفطار إنه تم تنظيم موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.

كما قام متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل .

وقال احمد عوض امين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط انه تم بحث الحالات الأكثر احتياجا وتصنيف اكثرهم احتياجا ومعرفة المناطق الجغرافية لهم خاصة من يعيشون بمفردهم او الغير قادرين على خدمة انفسهم ويتم توزيع وجبات الإفطار ساخنة ومطهاة جيدا عليهم بشكل يومي بحيث يتم توفير وجبة الإفطار لهم .

واضاف احمد عوض اننا ايضاً نقوم بتوزيع وجبات السحور على الأسر المحتاجه ونقوم بتوفير سلع جيدة جدا وبمشاركة كبيرة من المتبرعين من اجل توفير الوجبات سواء افطار او سحور بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك .