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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

واشنطن: عدد من قادة الحوثيين قتلوا في الضربات الأخيرة

الحوثيين
الحوثيين
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أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأحد، أن ضربات أمريكية قتلت عددًا من قادة الحوثيين في اليمن. 

وأضافت واشنطن أن إيران وُجهت إليها "إنذار" بوقف دعم الجماعة المتمردة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، إن الضربات العسكرية يوم السبت "استهدفت في الواقع عددا من قادة الحوثيين وقضت عليهم".

وقال في ظهور منفصل على قناة فوكس نيوز: "لقد ضربناهم بقوة ساحقة وأبلغنا إيران بأن الكيل قد طفح".
 

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