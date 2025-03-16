انعقاد لقاء الجاليات العربية والأجنبية بنخبة من واعظات الأوقاف

انعقد لقاء الجاليات العربية والأجنبية بنخبة من واعظات الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحت عنوان: "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

حضر اللقاء كل من: فضيلة الدكتور أحمد ربيع؛ عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق؛ والدكتور محمود الأبيدي، إمام مسجد الجامع الكبير بمدينتي؛ والدكتورة مروة رجب، الواعظة بوزارة الأوقاف؛ والدكتورة يمني أبو النصر، الواعظة بوزارة الأوقاف؛ والدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء أعرب المحاضرون عن تقديرهم لرعاية وزير الأوقاف لهذا الملتقى، والذي يمثل رؤية حكيمة تدعم الفكر الوسطي والتعايش السلمي بين أفراد المجتمعات العربية والأجنبية على حد سواء، على قاعدة من الإخاء والعيش المشترك، هدفها بناء مجتمع متماسك ومترابط.

كما وجه المحاضرون التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدين بروح التعاون بين أعضاء الجاليات، مشدّدين على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الجميع.

FB_IMG_1742144524687

FB_IMG_1742144522895

FB_IMG_1742144521084

FB_IMG_1742144519211

FB_IMG_1742144516551

FB_IMG_1742144514674

FB_IMG_1742144512918