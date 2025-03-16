بعد عقوبات الفيفا ضد الجبلاية.. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بوقف القيد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" توقيع غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، وتغريمه مبلغ وقدره 30 ألف فرنك سويسري ، مع عقوبات أخرى بسبب عدم التزامه بتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS" الصادر ضد النادي الإسماعيلي لصالح نادي النجوم.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أنه من حق نادي النجوم طلب اتخاذ تدابير أخرى مُلزمة على الاتحاد المصري لكرة القدم، في حال عدم التزامه بإصدار قرارات رادعة تُلزم النادي الإسماعيلي لتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS".

يذكر أن هذه العقوبة على اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، وليست علي المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، ولكن المجلس ملزم بالسداد

وأصدر نادي النجوم، بياناً يُطالب فيه الإتحاد المصري لكرة القدم، سُرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" الصادر بتاريخ 22 يناير 2025 ، والذي يتضمن قراراً صريحاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" يُلزم فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار عقوبات رادعة على النادي الإسماعيلي نظير عدم التزامه بحُكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS"، والتي مر عليها ما يزيد عن 5 سنوات ، إذ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، قد اعتبر في حيثيات الحُكم أن هذه المدة تُعد بشكل واضح صورة من صور إنكار العدالة تجاه نادي النجوم.

وبناءً على هذا القرار المُلزم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، قام اتحاد الكرة بتوقيع عقوبة نهائية بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي لحين التزامه بسداد مستحقات نادي النجوم، تنفيذاً لحُكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS"، الصادر بتاريخ 21 فبراير 2020 ، وكذلك قام اتحاد الكرة بتوقيع غرامة مالية أخرى على النادي الإسماعيلي بسبب عدم التزامه بحُكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS".