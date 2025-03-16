وفد إسرائيلي يلتقي مسؤولين مصريين لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مفاوضين إسرائيليين يلتقون مع "مسؤولين مصريين كبار" لإجراء محادثات بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.



يأتي ذلك في خضم جهود دبلوماسية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته حماس وإسرائيل في يناير.



وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق قبل أسابيع، ويحاول الوسطاء الآن دفع الطرفين إلى مرحلة ثانية، سيعملان خلالها على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في حرب غزة.



وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الجولة الأخيرة من مطالب حماس في المحادثات "غير مقبولة".