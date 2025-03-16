انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لأثيوبيا

انطلق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعدادا لمواجهة منتخبي لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا استعدادا للمعسكر الذي انطلق خلال ساعات لخوض مباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

محمد عواد

مصطفي شوبير

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

احمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمد شحاته

حمدي فتحي

نبيل دونجا

محمود صابر

احمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

أسامة فيصل.